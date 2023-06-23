Az Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.06.2023 10:18

Enerji ithalatı faturası azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,4 azalarak 5 milyar 320 milyon 345 bin dolara geriledi.

Enerji ithalatı faturası azaldı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 320 milyon 345 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Geçen yıl mayıs ayında bu rakam 6 milyar 942 milyon 500 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 23,4 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17,1 azalarak 2 milyon 462 bin 849 tona geriledi.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Geçen yıl 1,1 milyon otomobil üretildi
10:52
37 FETÖ mensubu sınırda yakalandı
10:43
Türkiye'nin ihracatı mayısta arttı
10:48
Çorum'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 9 yaralı
10:44
Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
10:41
4'üncü kattan düşen çocuk ölümden döndü
Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Giresun'da sağanak su baskınlarına neden oldu
FOTO FOKUS
Kırmızı bültenle aranan teröriste Kamışlı'da MİT operasyonu
Kırmızı bültenle aranan teröriste Kamışlı'da MİT operasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ