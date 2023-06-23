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Ekonomi
AA 23.06.2023 10:09

Ekonomik güven endeksi 101,1 oldu

Ekonomik güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 101,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi 101,1 oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki aya göre haziranda tüketici güven endeksi yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.

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