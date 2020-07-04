TÜFE Haziran ayında yüzde 1,13 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 5,75 oldu.

Toplu sözleşmede ilk 6 ay için belirlenen yüzde 4'lük zam oranı aşıldı. Yüzde 1,75 oranında enflasyon farkı oluştu.

Memur ve emeklilerinin maaşına temmuz ayında yüzde 5,75 oranında zam yapılacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri de aynı oranda zam alacak.

Temmuz'da maaşlar netleşti

Buna göre, en düşük memur maaşı 4 bin 305 liraya yükseldi. En düşük memur emekli maaşi ise 2 bin 812 lira olacak.

Esnaf Bağ-Kur emekli maaşı 1901, Tarım Bağ-Kur emekli maaşı 1500, 2008 öncesi SSK emekli maaşı ise 2252 liraya yükseldi.