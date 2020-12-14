Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emirates Dubai-İstanbul seferlerine 21 Aralık'ta yeniden başlıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirates Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından İstanbul seferlerine 21 Aralık’ta yeniden başlayacağını duyurdu.
Emirates Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Dubai-İstanbul seferlerinin 21 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, İstanbul'la birlikte Avrupa'da sefer yapılan şehir sayısının 31'e yükseleceği kaydedildi.
Emirates, COVID-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.
Dün de Flydubai, Dubai-İstanbul seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren başlayacağını açıklamıştı.
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri Koronavirüs Tedbirleri
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