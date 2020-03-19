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Emeklilere promosyon kolaylığı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs önlemleri kapsamında banka promosyonlarının ödenmesinde emeklilere kolaylık sağlandı. Taahhütname vermeyen emeklilerin promosyonları, herhangi bir onay beklenmeksizin hesaplarına yatırılacak.
Açıklama, Türkiye Bankalar Birliği'nden geldi. Emeklilerin promosyon taahhüt onayı vermek için yoğunlukla banka şubelerine gittikleri belirtildi.
Alınan kararla, emeklilerin kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda taahhütname vermeyen emeklilerin promosyon tutarları hesaplarına yatırılacak.
Etiketler: emekli promosyonları banka promosyonuSon Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:26
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