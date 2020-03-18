Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı 19 maddelik pakette, emeklilere de iki ayrı müjdeli haber geldi.

En düşük emekli maaşını bin 500 liraya yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesini nisan ayı başında ödüyoruz." dedi.