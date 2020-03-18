Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Emeklilere çifte müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının bin 500 liraya yükseltileceğini belirterek, emeklilerin bayram ikramiyesinin ise nisan ayı başında ödeneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz." dedi.
Erdoğan'ın açıkladığı 19 maddelik pakette, emeklilere de iki ayrı müjdeli haber geldi.
En düşük emekli maaşını bin 500 liraya yükselttiklerini dile getiren Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesini nisan ayı başında ödüyoruz." dedi.
Etiketler: emekli promosyon ödemeleri emekli bayram ikramiyesi bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek ramazan bayramı emekliSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 19:45
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