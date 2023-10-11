Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 11.10.2023 06:27

Emeklilere 5 bin liralık destek ödemesi bugün Meclis'e sunulacak

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık destek ödemesi bugün Meclis'e sunulacak. Düzenleme, dul ve yetim aylığı alanlara da yansıyacak. Ocak ayında kamu görevlilerine yüzde 50'ye, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 40'a yakın zam yapılacak.

Emeklilere 5 bin liralık destek ödemesi bugün Meclis'e sunulacak

Destek ödemesi hakkında teknik çalışmalar tamamlandı. Çalışmayan emeklileri kapsayacak düzenleme bugün Meclis'e sunulacak. Düzenleme, dul ve yetim aylığı alanları da etkileyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin önemli başlıkları TRT Haber'e anlattı. Emeklileri sosyal yönden de destekleyeceklerini söyledi.

"Hedefimiz geçim sıkıntısı yaşayan zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle de 5 bin lira tüm emeklilere yönelik tek seferlik ödenecek. Kasım ayının 15'ine yakın, ilk çeyreğinde bu ödemeyi yapacağız."

Bakan Işıkhan: Ev hanımları için emeklilik çalışmalarını 5 yıl içinde hayata geçireceğiz
Bakan Işıkhan: Ev hanımları için emeklilik çalışmalarını 5 yıl içinde hayata geçireceğiz

Asgari ücret görüşmeleri aralıkta

Işıkhan'ın gündeminde asgari ücrete yapılacak artış da vardı.

Işıkhan, "Aralık ayı başlarında işçi işveren konfederasyonlarıyla bir araya geleceğiz. 6 ayı kapsayacak istişarelere başlayacağız. Hedefimiz şu çalışanlarımızı enflasyonu ezdirmeme ilkesi" dedi.

Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Ve milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ocak zammı..

Bakan Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde de çalışmaların başladığını belirtti. 5 yıllık dönem içerisinde çalışmanın tamamlanacağını vurguladı.

2 milyon EYT başvurusu sonuçlandı

Bakan Işıkhan, bugüne kadar 2 milyon EYT başvurusunun sonuçlandırıldığını ve sigortaya bildirildiğini söyledi.

120 bin dosyaya ilişkin çalışmaların ise devam ettiği bilgisini verdi. 
  

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Destek Ödemesi Emekli Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
THY eylülde 7,9 milyon yolcu taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:25
İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana 169 askerinin öldüğünü açıkladı
07:07
Kayseri'de fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı
07:15
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
06:16
Şanlıurfa'da iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
06:00
Brezilya ve Arjantin, vatandaşlarının tahliyesi için İsrail'e uçak gönderecek
06:18
Hamas: Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir
Gazze'deki yıkım uydu fotoğraflarında
Gazze'deki yıkım uydu fotoğraflarında
FOTO FOKUS
TRT Haber Aşkelon'da
TRT Haber Aşkelon'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ