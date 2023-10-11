Emeklilere 5 bin liralık destek ödemesi bugün Meclis'e sunulacak

Destek ödemesi hakkında teknik çalışmalar tamamlandı. Çalışmayan emeklileri kapsayacak düzenleme bugün Meclis'e sunulacak. Düzenleme, dul ve yetim aylığı alanları da etkileyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin önemli başlıkları TRT Haber'e anlattı. Emeklileri sosyal yönden de destekleyeceklerini söyledi.

"Hedefimiz geçim sıkıntısı yaşayan zor durumda olan emeklilerimize destek vermekti. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle de 5 bin lira tüm emeklilere yönelik tek seferlik ödenecek. Kasım ayının 15'ine yakın, ilk çeyreğinde bu ödemeyi yapacağız."

Asgari ücret görüşmeleri aralıkta

Işıkhan'ın gündeminde asgari ücrete yapılacak artış da vardı.

Işıkhan, "Aralık ayı başlarında işçi işveren konfederasyonlarıyla bir araya geleceğiz. 6 ayı kapsayacak istişarelere başlayacağız. Hedefimiz şu çalışanlarımızı enflasyonu ezdirmeme ilkesi" dedi.

Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Ve milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ocak zammı..

Bakan Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinde de çalışmaların başladığını belirtti. 5 yıllık dönem içerisinde çalışmanın tamamlanacağını vurguladı.

2 milyon EYT başvurusu sonuçlandı

Bakan Işıkhan, bugüne kadar 2 milyon EYT başvurusunun sonuçlandırıldığını ve sigortaya bildirildiğini söyledi.

120 bin dosyaya ilişkin çalışmaların ise devam ettiği bilgisini verdi.

