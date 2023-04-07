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Ekonomi
AA 07.04.2023 13:47

Elektrikli otomobil satışları katlanıyor

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları bu yılın 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 335,2 artışla 4 bin 670'e yükselirken, elektrikli otomobillerin pazardan altığı pay da yüzde 3'e yaklaştı.

Elektrikli otomobil satışları katlanıyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 50,1 artışla 175 bin 421 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 71,9 artışla 60 bin 550 seviyesinde kaydedildi.

Elektrikli otomobil otogazlı otomobili geçti

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 3 ayında benzinli otomobiller 117 bin 650 satışla ilk, dizel otomobiller ise 31 bin 465 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 18 bin 874 adet ve otogazlı otomobil satışları da 2 bin 762 adet oldu.

Elektrikli otomobil satışları ise 4 bin 670 adetle otogazlı otomobil satışlarını geçti.

Yakıt Türü Satış adeti
Benzin 117.650
Dizel 31.465
Hibrit 18.874
Elektrik 4.670
Otogaz 2.762

Benzinli otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'in aynı dönemine göre yüzde 40,6, dizel otomobil satışları da yüzde 75,2 artarken, otogazlı otomobil satışları yüzde 1,4 geriledi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 66,4 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 335,2 artış kaydetti.

Elektriklinin payı yüzde 3'e yaklaştı

Ocak-Mart 2022'de yüzde 71,6 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 67,1'e geriledi.

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 15,4'ten yüzde 17,9'a yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 2,4'ten yüzde 1,6'ya geriledi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,9'dan yüzde 2,7'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 9,7'den yüzde 10,8'e çıktı.

Yeni elektrikli modeller gelmeye devam ediyor

Birçok marka, daha önce duyurusunu yaptığı iddialı modellerini yıl içinde Türkiye pazarında da satışa sundu.

Ayrıca, Çinli firmalar da Türkiye pazarına ilgi göstermeyi sürdürüyor. Skywell markasının yanı sıra Türkiye'ye geri dönen Chery'nin de elektrikli modellerinin Türkiye yollarında olması bekleniyor.

Elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikli mobilitenin bir diğer parçası olan hibrit motorlu otomobillerin sayısı da giderek artıyor. "Yeşil otomobillerin" pazardan aldığı payın, Togg'un pazara girmesi ve dünyadaki gelişmelerle birlikte daha da artması bekleniyor.

2022 ve 2023'ün ocak-mart dönemlerinde motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişimleri şöyle;

Yakıt Türü Ocak-Mart 2022 Adet Pay Ocak-Mart 2023 Adet Pay  Değişim
Benzin 83.658 117.650 40,6%
Dizel 17.957 31.465 75,2%
Otogaz 2.802 2.762 -1,4%
Hibrit 11.344 18.874 66,4%
Elektrik 1.073 4.670 335,2%
Toplam 116.834 175.421 50,1%
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