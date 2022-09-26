Altyapı çalışmaları hızla sürerken Türkiye'de elektrikli araç satışları da rekor seviyelere yükseldi.

Verilere göre, elektrikli otomobil satışları 2021’in ilk yarısına göre yüzde 154 arttı. Elektrikli otomobillerin Türkiye'deki pazar payı yüzde 8 seviyelerine ulaştı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 3 bin 283 elektrikli otomobil satıldı.

Bu yılın ilk yarısında dünyadaki elektrikli araç satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 yükseldi.

TOGG'un fabrikası 29 Ekim'de açılacak

Yerli ve milli otomobil TOGG'un 2023'te seri üretime geçmesi için çalışmalar yoğunlaştı. Mükemmel performans için testler ve deneme üretimi sürüyor.

TOGG'un Gemlik'teki fabrikası 29 Ekim'de resmen açılacak.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanan yerli otomobille birlikte elektrikli araç satışlarının da yeni bir rekor kırması bekleniyor.