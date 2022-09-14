Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin görüntülere de yer verildi.