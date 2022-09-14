Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Togg'un zorlu kış testleri sürüyor
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, zorlu kış şartları altında yapılan testlerini sürdürmek için Turkish Cargo ile Arjantin'in Güney Kutbu'na en yakın kenti Ushuaia'ya taşındı.
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. Togg Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, paylaşımda, testlere ilişkin görüntülere de yer verildi.
Etiketler: Arjantin Elektrikli Araç TOGG
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