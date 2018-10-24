Elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artıyor

Elektrikli araçların ilk adımı 1838 yılında Hollanda’da atıldı. Elektrik motoru bulunan bir araç, iletim hatlarına kablo ile bağlıydı ve saatte 4 buçuk kilometre hıza ulaşabiliyordu.

Türkiye’nin elektrikli araçlara ilgisi ise 130 yıl öncesine dayanıyor. İlk elektrikli araç 2. Abdülhamid döneminde İngiltere’den getirildi. Abdülhamid Han elektrikli aracı Yıldız Sarayı’nda bizzat denedi.

3 milyon elektrikli araç yollarda

Bugün ise dünya genelinde 3 milyon civarında elektrikli araç yollarda. 2017 yılında elektrikli araç satışları ivme kazandı. 1 buçuk milyon araç satılırken, bu araçların trafikteki varlığı yüzde 55 arttı. Bu sayının 2027 yılında 27 milyona ulaşması öngörülüyor.

Dünyada her geçen gün elektrikli araçlara olan ilgi artıyor. Elektrikli araç üretiminde ilk sırayı Çin alıyor. Çin’i Avrupa ülkeleri takip ediyor. Çin'de şehir içi park ve vergi düzenlemeleri başta olmak üzere elektrikli araçlar için pek çok teşvik var.

En büyük engel yüksek yatırım maliyetleri

Petrol başta olmak üzere fosil yakıtlara alternatif arayan ülkeler elektrikli araçları çıkış yolu olarak görüyor. Elektrikli araçların üretim ve kullanımının önündeki en büyük engel ise yüksek yatırım maliyetleri. Batarya maliyetinin yüksekliği yatırımları yavaşlatırken, devlet desteğini zorunlu kılıyor.

Türkiye’nin her yerine elektrikli araçla ulaşmak mümkün değil

Elektrikli araç sayısındaki hızlı artış şehirlerde elektrik alt yapısında da değişiklik gerektiriyor.

Türkiye'ye bir otomobil bayisinin getirdiği ilk seri üretim ve uzun menzilli elektrikli aracın bataryası 45 dakikada doluyor, tek dolumla 400 kilometre gidebiliyor.

Benzinli veya dizel araçlarla karşılaştırıldığında 4-5 kata varan bir yakıt tasarrufu söz konusu olsa da uzun şarj süresi önemli bir sorun.

Şarj istasyonu ağının eksikliği nedeniyle Türkiye’nin her yerine elektrikli araçla ulaşmak da şu an için mümkün değil.

Hibrit araç satışı yüzde 360 arttı

İçten yanmalı motorla elektrik motorunu bir arada bulunduran hibrit araçların Türkiye piyasasındaki varlığı da artıyor. Türkiye’de hibrit araç satışı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 360 artarak 4 bin 451 adete ulaştı.

Japon otomotiv devi de, Hibrit modelini Sakarya’da üretmeye devam ediyor. Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur, “Konvansiyonel motorların avantajları ile elektrikli araçların avantajlarını birleştiren bir teknoloji hibrit teknolojisi. Önümüzdeki 20 yılın teknolojisi hibrit teknolojisi olacak.” dedi.

Öte yandan Türkiye’ nin ilk hibrit araç motor üretim fabrikasının temeli de 100 milyon euroluk yatırımla Bursa'da atıldı.

Haber: Tuğçe Akgül

Kamera: Erdinç Kızılgedik