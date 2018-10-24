Erken rezervasyonun 5 milyonu aşması bekleniyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, 2018'de sadece otelciler için değil tüm ülke açısından iyi bir turizm yılı yaşandığını kaydetti.

Türkiye'nin güçlü bir turizm ülkesi olduğunu vurgulayan Ayık, "Biz 2017'de, 2015 ve 2016'da yaşadığımız sıkıntıları bertaraf ederek iyi bir geri dönüş yaptık. 2018'in başında bu ivmenin devam edeceğini görüyorduk. Bu seneye baktığımız zaman Türkiye, muhtemelen bir rekor yaşayacak ve inşallah 40 milyonun üzerinde bir sayı görecek. Tahminlerimize göre 32 milyar dolar civarında da bir turizm geliri elde etmeyi umuyoruz" diye konuştu.

İç turizmde 10 milyon beklentisi

Bu yılın iç pazar açısından da iyi geçtiğini ifade eden Ayık, şunları söyledi:

"Bizim iç pazardaki hedefimiz 10 milyon rakamıydı, inşallah bu sene olmasa bile 2019 ve 2020 yılında bu rakamı yakalayacağımızı umuyoruz çünkü bizim dünyada rekabet ettiğimiz önemli turizm ülkelerinin hepsinde iç pazarın payı, yabancı misafir oranının yüzde 25'i kadardır. Bu da bizde aşağı yukarı 10 milyon ve üzerindeki rakamlara tekabül ediyor. Dolayısıyla bizim iç pazarda yakalamak istediğimiz hedef de bu."

Ayık, turizm pazarının her geçen yıl çeşitlendiğini belirterek, "Pazarımızda ana bloğu oluşturan birkaç ülke var. Bunlar, Rusya Federasyonu, Almanya, İngiltere, İran, Gürcistan ve Bulgaristan. Dünyada da baktığınız zaman turizm hareketi en çok komşu ülkeler arasında olur. Komşu ülkelerimizdeki rakamlar da sevindirici ama paket tur açısından baktığınız zaman bizim için önemli 2 pazar var, bunlar Rusya Federasyonu ve Almanya" dedi.

İngiltere konusunda da son derece iyi gelişmeler olduğunu vurgulayan Ayık, "Önümüzdeki yıl için biz Avrupa'nın tümünden iyi bir ivme bekliyoruz. Bunun yanında uzak destinasyonlardan Çin, Japonya ve Hindistan pazarı da bizim merceğimiz altında ve oralardan da çok sevindirici veriler gelmekte" ifadesini kullandı.

"Erken rezervasyonun önemi benimsendi"

Gelecek yıl için yurt dışından iyi bir talep başladığını aktaran Ayık, şunları kaydetti:

"2019'a yönelik erken rezervasyonlar bizim beklediğimiz oranda gidiyor gibi görünüyor. Artık yerli turistin de tüketici alışkanlıkları değişti. Erken rezervasyonun önemini daha çok kişi benimsedi. Bu hem misafirlerimiz hem de sektörümüzün önünü daha net görebilmesini sağladığı için otelcilerimiz için bir avantaj. Bu çerçevede bu durumdan çok memnunuz. Bu yıl erken rezervasyon dönemi ekim itibarıyla başladı. Dolayısıyla, bu 2 aylık sürede yapılacak erken rezervasyon sayıları ile birlikte 5 milyonun çok üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Yıl sonuna kadar sektörde yüzde 25-30 gibi bir büyüme olacağını düşünüyoruz."

"Yerli turiste ayrılan kapasite düşecek"

Ayık, gelecek yıl otellerde yerli turiste ayrılacak kapasitenin düşeceğini belirterek, "Otellerimiz geçen yıl sezon kapasitesinin yüzde 20'sini yerli turiste ayırmıştı ancak bu yıl yurt dışından gelen taleplerin arttığı göz önünde bulundurulursa kapasitenin yaklaşık yüzde 15'ini yerli misafirlerimize ayırabileceğiz gibi görünüyor" dedi.

Türkiye'nin, tüm dünyada turizm destinasyonları içinde en nitelikli yatak kapasitesine sahip ülke olduğunu vurgulayan Ayık, "Bizim yaklaşık 1,5 milyon civarında son derece nitelikli yatak kapasitemiz var. Bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Mevcut kapasitenin büyük bölümü kıyı bölgelerinde. Biz bunun Türkiye'nin tüm sahasına yayılmasını ve her noktada nitelikli tesislerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz. Böylece bu durum ülkenin tüm bölgelerinde turizm hareketinin gelişmesine neden olacak" diye konuştu.

Kaynak: AA