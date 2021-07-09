Türkiye'nin hidroelektrik kurulu gücü son 10 yılda yaklaşık yüzde 80 artışla 31 bin megavat seviyesini aştı. Artan kapasiteye rağmen, kuraklık veya bol yağış görülen dönemlerde hidroelektrik santrallerinin toplam üretimdeki payı değişkenlik gösterdi.

Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş Adamları Derneği (HESİAD) verilerine göre, son 10 yılda ana havza barajlara gelen su miktarında en yüksek rakama 81 milyar 852 milyon metreküple bol yağış görülen 2019'da ulaşıldı.

Barajlara gelen su miktarı kurak geçen 2014'te ise 29 milyar 592 milyon metreküp seviyesinde kalmıştı.

Türkiye'de geçen yılın son aylarından beri etkisini gösteren kuraklık nedeniyle, ana havza barajlara gelen su miktarı 2020'de 59 milyar 463 milyon metreküp oldu.

Kuraklığın etkisinin sürdüğü ocak-mayıs döneminde ise barajlara 24 milyar 357 milyon metreküp su geldi ve bu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalış olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz santrallerinin üretimdeki payı artışa geçti

Gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı 2020'de ise yeniden yükselişe geçti ve toplam elektriğin yüzde 22,7'si söz konusu santrallerden karşılandı.

İthal, yerli ve taş kömürü santrallerin toplam payı ise 2020'de yüzde 34,8 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde hidroelektrik santrallerin elektrik üretimindeki payı yüzde 21,7 olurken, doğal gaz santralleri yükselişini sürdürerek toplam içerisinde yüzde 27,3 pay aldı. Kömür santrallerinin payı ise bu dönemde yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşti.