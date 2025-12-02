Puslu 6ºC Ankara
Ekonomi
AA 02.12.2025 09:20

Elektrik santrallerine 1,4 milyar liralık kapasite desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline ekim ayı için 1 milyar 400 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.



Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale ekim ayı için 1 milyar 400 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 144 milyon 121 bin 178 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 98 milyon 558 bin 649 lira tutarında kapasite ödemesiyle İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Elektrik
