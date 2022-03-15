Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yılın şubat ayında 1 milyar 63 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2022'nin aynı döneminde yüzde 10,6 artarak 1 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, en fazla ihracat 129,2 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, 109,9 milyon dolarla Almanya, 72,4 milyon dolarla Fransa ve 62 milyon dolarla İtalya takip etti.

Azerbaycan'a ihracat yüzde 120 arttı

Azerbaycan'a yapılan elektrik-elektronik ihracatının şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 120,4 artarak 24,1 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti. Rusya'ya geçen ay yapılan elektrik-elektronik ihracatı da yüzde 92,9 artışla 33 milyon doları geçti.

Elektrik-elektronik ihracatının arttığı ülkeler arasında yüzde 75,1 artış ve 29,7 milyon dolarla Bulgaristan, yüzde 35,6 artış ve 40,3 milyon dolarla İsrail, yüzde 34,9 artış ve 34,8 milyon dolarla Polonya da öne çıktı.

En fazla ihracat yapılan bölge Avrupa Birliği

Elektrik-elektronik sektörünün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. 2021'in şubat ayında AB ülkelerine 471,3 milyon dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 15,6 artışla bölgeye 544,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AB ülkelerini, 171,5 milyon dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti. Orta Doğu ülkelerine yapılan elektrik-elektronik ihracatı ise yüzde 7,3 artışla 132,7 milyon dolar oldu.

Şubat ayında Afrika ülkelerine yapılan elektrik-elektronik ihracatının yüzde 21 artışla 112,6 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 617,1 milyon dolarla şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik sektöründeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5 arttı.

Elektrik-elektronik ihracatında İstanbul'u, 168,2 milyon dolarla Manisa, 66,9 milyon dolarla Kocaeli ve 64,3 milyon dolarla Denizli takip etti.