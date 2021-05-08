Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın nisan ayında 619 milyon 437 bin dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2021'in aynı döneminde 1 milyar 258 milyon dolara yükseldi. Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay nisan ayında yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.

1 Ocak-30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki toplam elektrik-elektronik ihracatı ise 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42,8 artarak 4 milyar 474 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat yüzde 128,4 artış ve 168,7 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, yüzde 75,1 artış ve 123,4 milyon dolarla Almanya, yüzde 249,9 artış ve 91,6 milyon dolarla Fransa takip etti.

AB ülkelerine elektrik-elektronik ihracatı yüzde 135 arttı

Sektörün, ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu.

Geçen yılın nisan ayında AB ülkelerine 246 milyon 910 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 135,5 artışla bölgeye 581 milyon 377 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AB'yi, yüzde 126,1 artış ve 213 milyon 657 bin dolarlık ihracatla diğer Avrupa ülkeleri takip etti.

Afrika ülkelerine yapılan elektrik-elektronik ihracatı da yüzde 85,2 artışla 114 milyon 555 bin dolara yükseldi.

İtalya'ya yapılan elektrik-elektronik ihracatının nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 444,4 artarak 78,7 milyon dolara yükselmesi dikkati çekti. Benzer şekilde, sektörün İspanya'ya gerçekleştirdiği ihracat nisan ayında yüzde 307,4 artarak 54,9 milyon dolara yükseldi.

İstanbul, elektrik-elektronik ihracatını iki kattan fazla artırdı

Elektrik-elektronik; otomotiv endüstrisi (yüzde 13,1), kimyevi maddeler ve mamulleri (yüzde 11,5), çelik (8,8) ve hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün (yüzde 8,7) ardından yüzde 6,7 ile ihracattan en fazla pay alan beşinci sektör oldu.

Sektörün ihracat rakamlarına iller bazında bakıldığında ise İstanbul, 631 milyon 351 bin dolarla nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Söz konusu dönemde İstanbul'un elektrik-elektronik sektöründeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 112 arttı.

İhracatta İstanbul'u, yüzde 133,1 artış ve 284 milyon 543 bin dolarla Manisa, yüzde 106 artış ve 69 milyon 717 bin dolarla Kocaeli takip etti.

En fazla ihracat gerçekleştirilen dördüncü il Denizli’nin elektrik-elektronik ihracatı ise yüzde 181,9 artışla 64 milyon 379 bin dolara yükseldi.