Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği'nin 09 Mayıs'ta yürürlüğe girdikten sonra mevzuat gereği Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 21 Eylül'de teknik kriterleri ilan ettiğini söyledi.

Kurulun lisans başvurularına ilişkin onayladığı alt düzenleyici mevzuatların da geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Yılmaz, "Böylece elektrik depolamaya ilişkin mevzuat altyapısı tamamlandı. Yayımlanan kriterler kapsamında EPDK, 21 Ekim itibarıyla depolama tesisleri için başvuru almaya başlayacak. Depolama yönetmeliğinin etkin işleyebilmesi için Elektrik Piyasasında Lisans Yönetmeliği ile diğer mevzuatlarda depolamaya ilişkin hükümler ekledik. Bu kapsamda lisans sahibi şirketler veya lisans almak isteyen şirketler depolama sistemlerini projelerine eklerken bir sıkıntı yaşamayacaklar." dedi.

Yılmaz, yönetmelikle piyasa katılımcılarının üretim santrallerine, tüketim tesislerine veya bu tesislerden bağımsız olarak elektrik depolama tesisleri kurabileceğini dile getirerek, böylece piyasaya yeni oyuncu tiplerinin ve davranışlarının gireceğini, elektrik piyasasının daha da derinleşeceğini ifade etti.

Elektrik depolama tesislerinin piyasada faaliyet gösteren şirketlere saatlik spot elektrik fiyatlarının değişiminden ötürü arbitraj imkanı sağlayacağını söyleyen Yılmaz, elektrik depolama tesisleri sayesinde piyasa fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde depolanan enerjinin piyasa fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde ticaretinin yapılabileceğini bildirdi.

Yılmaz, arbitrajın, şebekeyi zorlayan gündüz ile gece arası elektrik tüketim dengesizliğini de uzun vadede azaltmasını beklediklerini belirtti.

Temiz enerjiye güç katacak

Elektrik depolama tesislerinin ticari olarak yan hizmetlere katılımının mümkün olacağını söyleyen Yılmaz, böylece şebekenin güvenli ve kaliteli bir biçimde işletilmesini sağlayacak imkanlar elde edileceğini dile getirdi.

Yılmaz, yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin giderek arttığı Türkiye'de bu kaynaklardan üretimin kontrollü bir şekilde şebekeye verilmesinde depolama tesislerinin önemli rol oynayacağını ifade ederek, "Böylece, güvenilir bir sistem işletmesi sağlanacak. Bu durum hali hazırda Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yarısından fazlasını oluşturan temiz enerji kaynaklarının kapasitesinin daha da artırılmasını kolaylaştıracak. Böylece şebeke esnekliğinin sağlanmasında gelişmiş ülke uygulamalarıyla ülkemiz enerji sektörü de tanışmış olacak ve uygulama alanı bulacak. Yani el birliğiyle, yenilenebilir enerjide Türkiye'mizin gücüne güç, enerjisine enerji katacağız." diye konuştu.

Müstakil tesislerde alt limit 2 megavat

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği'ne göre, lisanslı üretim santralleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama üniteleri mevcut üretim lisanslarına derç edilecek. Tüketim tesisleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama tesisleri için ise herhangi bir lisans istenmeyecek.

Müstakil elektrik depolama tesisleri için alt limit 2 megavat olmak kaydıyla tedarik lisansı alma şartı aranacak. Bu tesisler, organize toptan satış piyasalarına, gerekli şartları sağlayanlar dengeleme güç piyasasına ve yan hizmet piyasalarına katılabilecek.

Lisanssız üretim kapsamında ise ilgili mevzuata göre öz tüketime yönelik ve şebekeye enerji vermeyen tesisler bünyesinde aynı ölçüm noktasında elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Ayrıca, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve endüstri bölgeleri tarafından Ar-Ge faaliyetinde kullanılmak amacıyla azami 1 megavat kurulu gücünde elektrik depolama tesisi kurulabilecek.