Ekoturizm alanları ekonomiye yıllık 2 milyar lira katkı sağlıyor

Doğal hayatla uyumlu sürdürülebilir turizm faaliyetini ifade eden ekoturizme, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgi büyüyor.

İnsanların, ormanların sağlık, estetik ve rekreasyon değerlerine yönelimini artırması dolayısıyla ekoturizmin yaygınlaştırılması ve yeni yönetim alanlarının planlanarak ülke turizmine kazandırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yapılıyor.

Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen ve 2021-2025 yıllarını kapsayan "Ekoturizm Eylem Planı" ile oluşturulan alanlarda doğal ve kültürel kaynaklar turizme kazandırılarak, yöre halkına da katkı sağlanıyor.

Ekoturizm alanları planlarken orman köyleri de güzergahlara dahil ediliyor ve yerel halk ile orman köylüsünün kalkınması hedefleniyor.

Artvin 8 ekoturizm alanıyla ön planda

İlk defa 2017'de oluşturulan ekoturizm alanlarının sayısı bu ay itibarıyla 136'ya ulaştı. Eylem planı dahilinde bu alanların yaygınlaştırılması çalışmaları devam ederken 2024-2028 yıllarını kapsayan 12'nci Kalkınma Planı sonunda sayının 200'e çıkarılması öngörülüyor.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarla ülke turizmine kazandırılan 136 ekoturizm alanı sayesinde kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sağlandığı tahmin ediliyor. Bu rotalara gelen ziyaretçilerin sayısı da yaklaşık 5 milyon oldu.

Ekoturizm alanlarının geniş kitlelere tanıtılması amacıyla sosyal medya, televizyon, kamu spotu, turizm paydaşları ve yöre tanıtıcı program ve aktiviteleri de devam ediyor. Bu sayede ziyaretçilerin sayısının artırılması planlanıyor.

Türkiye genelinde 58 ilde ekoturizm alanları vatandaşlara hizmet verirken 8 alana ev sahipliği yapan Artvin öne çıkıyor. Balıkesir, Bolu, Çanakkale ve Eskişehir'de 5'er ekoturizm alanı bulunurken Ankara, Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin'de 4'er alan yer alıyor.

Orman parkları 12 milyar lira katkı sağlıyor

Ormanların sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve estetik hizmetlerinden halkın daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla orman parkları da kuruluyor.

Söz konusu parkların tamamında günübirlik kullanımlarla aynı zamanda konaklama imkanı sağlayan yerler bulunuyor. Hizmete açılan orman parklarında, spor, kampçılık, piknik, fotoğrafçılık, yürüyüş, doğa turizmi ve bunun gibi birçok aktivite yapılabiliyor.

Türkiye genelinde orman parklarının sayısı 2002'de 92 iken bu yılın kasım ayı itibarıyla 1954'e yükseldi. Orman parklarının 348'i konaklama imkanı sunuyor, 1606'sı ise günübirlik rekreasyonel hizmet veriyor.

Orman parklarında, 50 bin kişi istihdam edilerek ülke ekonomisine de yıllık 12 milyar lira katkı sağlanıyor. Parklardaki yıllık ortalama ziyaretçi sayısı 45 milyona ulaştı.

OGM tarafından hazırlanan "Benim Ormanım" mobil uygulamasıyla vatandaşlar orman parkları ve ekoturizm rotalarını keşfederken ziyaret edecekleri yerler hakkında bilgi alıp, alanın özellikleri, yapılabilecek aktiviteler, anlık hava durumu, yol ve rota tarifleri gibi hizmetlerden de yararlanabiliyor.