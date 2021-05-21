Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
[Fotoğraf: AA]
AK Parti, ekonomi alanındaki yeni torba teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle borçlara yeniden yapılandırma getiriliyor.
AK Parti milletvekilleri, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
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