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Ekonomi
TRT Haber 28.08.2024 09:57

Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Orta Vadeli Program gündemiyle toplandı. Toplantıda 2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program'ın hazırlıkları ele alınacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplandı
[Fotograf: AA]

Ekonomi Koordinasyon Kurulu saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda eylül ayının ilk haftası açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'a ilişkin çalışmalar ele alınacak.

Gelecek 3 yıla ilişkin enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari denge hedeflerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Yapısal reformlara ilişkin veriler gözden geçirilecek. Ekonomi programına yönelik değerlendirmeler de masada olacak. 

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