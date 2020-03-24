Toplum sağlığı açısından alınan tedbirlere bir yenisi eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekmek satışında 3 yöntem uygulanacak ve bunun dışına çıkılmayacak.

Bu kapsamda, ekmek hazır ambalajlı ve gıdaya teması uygun kağıt esaslı malzemeyle paketlenecek. Ekmeğin dolap içinde satılmasına da devam edilecek ancak ekmekler görevli kişiler tarafından temizlik kurallarına uyularak verilecek. Müşterinin hiçbir şekilde ürünlere temas etmesine izin verilmeyecek.

Sadece ekmek değil, ekmek çeşitlerinden olan pastalar, kekler, kurabiyeler de paketlenerek satışa sunulacak.

Fırıncılar, bu durumun ekstra maliyet getirdiğini ancak bunu fiyatlar yansıtmayacaklarını belirtiyor.

Pazar, manav gibi yerler ile seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yasaklandı.

Alınan bu kararlar, vatandaşları da memnun etti.