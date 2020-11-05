Haber Giriş: Kaynak: AA
Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
[Fotoğraf: AA]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekim ayı işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün gerçekleştirecek.
Ekim ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
Etiketler: İşsizlikSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 10:46
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