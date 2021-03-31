Devlet Su İşleri (DSİ), Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kurum, yatırımlarla illerin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Edirne Ovası modern sulamaya kavuşacak

Bu yıl yapımına başlanan Meriç Edirne Sulaması İnşaatı Projesi’nin önemine dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, projeyle Edirne Ovası’nda toplam 78 bin dekar alanın modern sulamaya açılacağını vurguladı:

“Modern sulama sistemlerine göre inşa edilecek Meriç Edirne Sulaması'nda, Meriç Nehri'nden 2 pompa istasyonuyla alınacak sulama suyunun, toplam 255 kilometre boru hattı döşenerek sulama alanında dağıtımı yapılacak. İlk aşamada 2021 yılı sonunda sulamaya açılması planlanan 19 bin dekar alan için borular sahaya indirilmeye başlandı. Projenin tamamlanmasıyla milli ekonomiye yılda 20 milyon lira katkı sağlanacak.”