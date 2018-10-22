E-ticaret yüzde 37 büyüdü

İnternet dünyasından kaynaklanan güvenlik endişelerine rağmen, Türkiye'de elektronik ticaretin hacmi büyüyor.

e-ticaret, 2017 yılına göre yüzde 37 büyüdü, sektörün hacmi 42 milyar liranın üzerine çıktı.

Küresel çapta etkili alışveriş siteleri de yükselen potansiyelinden yararlanmak için Türkiye pazarına giriyor.

43 yaşındaki otel yöneticisi Sertaç Erdemir, İnternetle küçük yaşlarda tanışan kuşaklardan olmasa da, e-alışverişi bugün hayatının bir parçası.

Bu iş başladığından beri internet üzerindenalışveriş yapanlardan olduğunu belirten Erdemir, kıyafet, elektronik eşya ve market alışverişi de dahil hemen hemen her şeyini internetten aldığını ifade etti.

Vatandaşların yaşadığı olumsuz deneyimler ise tüketicinin e-ticarete mesafeli durmasına yol açıyor.

"Türkiye’de 800’e yakın e-ticaret sitesi bulunuyor"

Türkiye’de 800’e yakın e-ticaret sitesi bulunuyor. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Erman Karaca, sektör büyüklüğünün 2017 yılı itibarıyla yüzde 37’lik bir büyüme ile 42.2 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. 42 milyar liranın yaklaşık 23 milyarı ise perakende sektöründen geliyor.

Perakendede dünya lideri Çin

İnternet üzerinden ticaretin boyutları ile ilgili en önemli kriterlerden biri online perakende satışın toplam perakende içindeki payı. Bu alanda dünya lideri Çin. Perakendede her yüz alışverişten 20'sini internetten yapıyorlar. Çin'i İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri izliyor.

KOBİ’ler destek bekliyor

Şirketler stratejilerini dijitalleşme ve online satışa uygun belirliyor. KOBİ'ler bu alanda destek bekliyor. KOBİ'lerin bir beklentisi de yüksek kargo bedellerinin düşürülerek yurt dışı ticaret hacminin artırılması.

11'inci Kalkınma Planı kapsamında dijitalleşme ve e-ticarete yönelik çalışmaların hayata geçmesiyle küresel piyasalarda Türkiye'nin daha etkin olması mümkün.

Haber: Ersoy Kof