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Ekonomi
AA 27.02.2025 16:43

"e-Kolay İhracat Platformu" yarın tanıtılacak

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret ve e-ihracat alanında dijital altyapının güçlendirilmesi ve ihracatçıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere tek çatı altında kolayca erişilmesi amacıyla kullanıma sunulan e-Kolay İhracat Platformu'nun (E-KİP) tanıtımını yarın yapacak.

"e-Kolay İhracat Platformu" yarın tanıtılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geleneksel ihracata ilişkin uluslararası alanda örnek gösterilen Kolay İhracat Platformu'ndaki deneyimle e-ihracat modeline odaklanıldı.

Bu kapsamda Bakanlık, Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi'nin "ticarette dijital dönüşüm" hedefi doğrultusunda, e-ticaret ve e-ihracat alanında dijital altyapının güçlendirilmesi ve ihracatçıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere tek çatı altında kolayca erişim sağlanması amacıyla platformu işleme sundu.

12 farklı modülden oluşuyor

Firmalara küresel pazarlarda rekabet avantajı kazandıracak 12 farklı modülden oluşan platform, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay anlaşılır içerikleriyle e-ihracata başlamak veya mevcut süreçlerini güçlendirmek isteyenler için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

Platformun kamuoyuna tanıtılması amacıyla Ticaret Bakanı Bolat'ın katılımıyla yarın saat 11.00'de Bakanlığın Söğütözü Yerleşkesi Konferans Salonu'nda "e-Kolay İhracat Platformu Lansman Töreni" gerçekleştirilecek.

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