Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiğ süt desteği kapsamında, 263 bin üreticinin 870 bin ton sütü için 205 milyon TL çiğ süt desteğini Ağustos ayının ilk haftasında ödüyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düve desteği projesinin 41 ilden 81 ile çıkarıldığını, bu kapsamda düve alan vatandaşlara düve bedelinin yüzde 40'ının hibe edileceğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, çiğ süt desteği kapsamında, 263 bin üreticinin 870 bin ton sütü için 205 milyon TL çiğ süt desteğini Ağustos ayının ilk haftasında ödüyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...