Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 107 ülkeye 7 milyon 637 bin dolarlık pul biber ihrac edildi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 1 milyon 807 bin dolarlık girdi elde edilirken bu yılın aynı döneminde 78 ülkeye yapılan ihracat yüzde 27 artarak 2 milyon 297 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

[Fotoğraf: AA]

En çok satış Almanya'ya yapıldı

İlk çeyrekte, Almanya, Hollanda, İngiltere, Irak, ABD, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Libya, Kanada, Umman, Japonya, Ürdün, Etiyopya, Mısır, Malta ve Kenya'nın da aralarında bulunduğu 78 ülkeye 891 ton pul biber satıldı.

Pul biber ihracatında döviz girdisi olarak ilk sırayı 660 bin dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi 330 bin dolarla Hollanda ve 260 bin dolarla İngiltere izledi.

[Fotoğraf: AA]

"Yıl sonuna kadar ihracat rakamları daha da yukarıya çıkacaktır"

İhracat rakamlarının yüksek olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, şunları söyledi:

"Bizim 'en tatlı acı' dediğimiz isotun lezzetine varan ülkeler bundan vazgeçemiyor. İhracat rakamlarının yüksek olması sevindirici bir durum. Ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar bu ihracat rakamları daha da yukarıya çıkacaktır."