Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 700 milyon dolar kredi
[Fotoğraf: Arşiv]
Dünya Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği'nin, Nijerya'nın iklim değişikliğiyle mücadelesi için 700 milyon dolar kredi vermesini onayladı.
Dünya Bankası Nijerya Dış İlişkiler Yetkilisi Mansir Nasir, Nijerya'nın Tarım-İklim Esneklik Projesi'ni desteklemek için 700 milyon dolarlık kredinin onaylandığını açıkladı.
Nasir, söz konusu kredinin, sürdürülebilir peyzaj yönetimi uygulamasını artıracağını ve ülkenin iklime dayanıklı entegre peyzaj yönetimi için de uzun vadeli elverişli ortamı güçlendireceğini belirtti.
Nijerya'daki başlıca mahsullerin verimliliği, hükümetin çölleşmeyle mücadele çabalarına rağmen son 20 yılda istikrarlı şekilde düşmüştü.
Etiketler: Dünya Bankası Nijerya
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