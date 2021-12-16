Dünya Bankası Nijerya Dış İlişkiler Yetkilisi Mansir Nasir, Nijerya'nın Tarım-İklim Esneklik Projesi'ni desteklemek için 700 milyon dolarlık kredinin onaylandığını açıkladı.

Nasir, söz konusu kredinin, sürdürülebilir peyzaj yönetimi uygulamasını artıracağını ve ülkenin iklime dayanıklı entegre peyzaj yönetimi için de uzun vadeli elverişli ortamı güçlendireceğini belirtti.

Nijerya'daki başlıca mahsullerin verimliliği, hükümetin çölleşmeyle mücadele çabalarına rağmen son 20 yılda istikrarlı şekilde düşmüştü.