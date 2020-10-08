Dünyayı saran koronavirüs salgını birçok ülkeyi ekonomik krize sürükledi. Dünya Bankası, bu yıl 115 milyon kişinin aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısı yaptı. 1998 yılından bu yana dünyada ilk kez aşırı yoksulluk yükselecek.

Salgının tetiklediği krizde, dünyada en zenginler ise servetlerine servet kattı. İsviçre Bankası UBS’nin yaptığı çalışmaya göre, en zengin kesimin toplam serveti nisandan temmuza yüzde 27,5 arttı. Toplam servet, rekor düzeye 10 trilyon 200 milyar dolara yükseldi.

Teknoloji ve sanayi sektörü devleri servetlerini katladı. Çalışmaya göre, dünyada dolar milyarderlerinin sayısı da arttı. 2017’de listede 2 bin 158 dolar milyarderi yer alırken, şimdi bu sayı 2 bin 189’a yükseldi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini. En zenginler listesinde, yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile Facabook'un kurucusu Mark Zuckerberg de üst sıralarda.