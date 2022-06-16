Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Döviz işlemlerinde vergi kimlik numarası gerektiren tutar yükseltildi
Döviz işlemlerinde vergi kimlik numarası tespiti gerektiren tutar 3 bin dolardan 5 bin dolara çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, banka, katılım finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara yükseltildi.
Etiketler: Dolar Euro Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi
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