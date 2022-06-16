Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2022 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, nisan ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 5,3 milyar dolar azalarak 163,7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 5,5 dolar düşüşle 156 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 218 milyon dolar artışla 7,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları nisanda 2021 sonuna göre 1,5 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı borçlanmaları da 2 milyar dolar düşüşle 18 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 331 milyon dolar geriledi, tahvil stoku da 5 milyon dolar düşüşle 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 234 milyon dolar yükselişle 10,3 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, nisanda 2021 sonuna göre 379 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 148 milyon dolar yükselişle 1 milyar dolara çıktı.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 45,9 milyar dolar

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar nisanda 2021 sonuna kıyasla 2,8 milyar dolar azalarak 104,6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç 276 milyon dolar artışla 7,4 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,8'i dolar, yüzde 32,7'si avro, yüzde 1,7'si Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,2'si dolar, yüzde 40,3'ü avro, yüzde 18,7'si Türk lirası ve yüzde 3,8'i diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,9'unu finansal kuruluşlar, yüzde 61,1'ini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 81,4'ü finansal kuruluşlar, yüzde 18,6'sı finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.