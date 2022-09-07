Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 00:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Domates ihracatı izne bağlandı
[Fotograf: AA]
Domates, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi. İhracat için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek.
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş), İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi.
Bu kapsamda domates ihracatı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek.
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