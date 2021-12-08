Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,61 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 altında 13,4973'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,8 artışla 13,6120 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,01 değer kazanarak 15,3650'den, sterlin/TL yüzde 0,83 artışla 18,0230'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1290'dan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk algısının gerilediğini bildirdi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.

8 Aralık güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: