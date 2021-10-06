Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,92 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 8,8738 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,53 üzerinde 8,9210 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,50 değer kazancıyla 10,3370'ten, sterlin/TL de yüzde 0,31 yükselişle 12,1330'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 94,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1570'ten işlem görüyor.

Analistler, ham madde fiyatlarındaki hızlı yükselişe paralel devam eden enflasyon endişeleriyle küresel dolar talebinin arttığını kaydetti.

Bugün ABD'de ADP istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yüzde 1,56 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

6 Ekim güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: