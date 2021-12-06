Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 6 Aralık 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 13,77’den işlem görüyor. İşte, 6 Aralık güncel döviz kurları...
Dolar/TL, haftaya artışla başlamasının ardından 13,77 seviyelerinde işlem görüyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 13,7076'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 13,7710 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,31 değer kazanarak 15,4850'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,2240'tan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 96,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,1280'den alıcı buluyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son zamanlarda şahinleşen tonu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti.
Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu bildirdi.
6 Aralık güncel döviz kuru
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyleydi:
|
İSTANBUL
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
ABD Doları
|
13,7990
|
13,8000
|
Avro
|
15,5990
|
15,6000
|
Sterlin
|
18,2410
|
18,2910
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
13,7700
|
13,8300
|
Avro
|
15,5600
|
15,6300
|
Sterlin
|
18,1910
|
18,3910
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