Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,7040'den işlem görüyor.

Dün en düşük 7,6539, en yüksek 7,7101 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,7040'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,6880'den işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 8,9580'den, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 9,7650'den satıldı.

Dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 0,1 artışla 94,4'ün üzerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi, üst üste 4 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 1,1645 seviyesine kadar geriledi.

Analistler, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.

27 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, 23 ekonomist politika faizinde değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı. 20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit

24 Eylül güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: