Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 13,45 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 13,5149'dan tamamladı.

15 Ocak güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 13,4510 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,42 değer kaybederek 15,3660'tan, sterlin/TL yüzde 0,48 düşüşle 18,4040'tan satılıyor.

Dolar endeksi, geçen haftayı yüzde 0,6 değer kaybıyla 95,16 seviyesinde tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 95,10 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,06 artışla 1,1430'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşmesinin tahvil piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdiğini, buna karşın para politikasında belirsizliklerin azalmasının dolar talebini kısmen de olsa zayıflattığını bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre Çin ekonomisinin son çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle yıllık bazda yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, buna karşın verinin detaylarına bakıldığında zayıf tüketim ve emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomide soğumaya işaret ettiğini belirten analistler, Çin Merkez Bankasının faiz indirimleri ile ekonomiyi destekleyici adımlarına devam edebileceğini kaydetti.

Analistler, bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Bugün, yurt dışında zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 94,5 seviyesinin destek, 95,5'in direnç konumunda olduğunu söyledi.