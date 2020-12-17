Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,7590 seviyesinde işlem görüyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısındaki açıklamalarıyla 7,7626 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 7,8029'dan tamamladı.

Dolar/TL, üst üste düşüşünü 5'inci işlem gününe taşımasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 7,7590'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 9,4890'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 10,5310'dan satılıyor.

Dün, ABD Merkez Bankası yılın son toplantısında piyasa beklentilerine paralel faiz oranında değişikliğe gidilmezken, Fed üyelerinin 2021 için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeleri dikkati çekti. Dolar endeksi Nisan 2018'den bu yana ilk defa 90 seviyesinin altına gerilerken, şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 89,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise 1,2245 ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

17 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: