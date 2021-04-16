Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,05 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün en düşük 8,0134 ve en yüksek 8,1574 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 8,0206'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,74 üzerinde 8,0790'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 9,6810'dan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 11,1210'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,7 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de bir önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 1,1970'den alıcı buluyor.

Analistler, dün Para Politikası Kurulu'nun mart toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 19 düzeyinde sabit tutması sonrası döviz kurlarının gerilediğini, bugün ise ABD-Rusya geriliminin risk algısını artırmasıyla toparlandığını kaydetti.

ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 1,52'ye kadar gerilemesi sonrası yüzde 1,58 seviyelerinde dengelendiğine dikkati çeken analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

16 Nisan güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: