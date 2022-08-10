Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 10 Ağustos 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 17,96’dan işlem görüyor. İşte, 10 Ağustos güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,96 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün yüzde 0,2 değer kaybeden dolar/TL günü 17,9018'den tamamladı.
10 Ağustos güncel döviz kuru
Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 17,9560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,28 primle 18,3410'dan, sterlin/TL yüzde 0,16 yükselişle 21,7060'tan satılıyor.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 106,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0210'dan alıcı buluyor.
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.
Bugün ABD'de ayrıca toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 107,2'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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