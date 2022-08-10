Sigortalı kadınlara doğum borçlanması ve analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği imkanları sunan SGK, emzirme ödeneğiyle de sigortalılara katkı vermeye devam ediyor.

Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği ile ailelere 316 lira destek sağlanıyor.

2020'de 108 milyon 652 bin 664 lira, 2021'de ise 115 milyon 984 bin 712 lira emzirme ödeneği yapan Kurum, bu yılın ocak-temmuz döneminde 291 bin 649 rapora karşılık 91 milyon 747 bin 507 lira emzirme ödeneğinde bulundu.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara SGK tarafından yapılan bu yardım, kamu görevlilerine ise kurumlarınca ödeniyor.

Yararlanma şartları neler?

Sigortalılara emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4a'lı çalışan sigortalının adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, 4b'li çalışan sigortalı için de doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması ve Genel Sağlık Sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması gerekiyor.

Diğer bir şart ise doğumun canlı gerçekleşmiş olması. Emzirme ödeneğine hak kazanan fakat sigortalılığı sona eren kişilerin 300 gün içinde çocuğu doğarsa, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde sigortalı adına en az 120 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.

Nereye, nasıl başvurulmalı?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için SGK'ye talep dilekçesi verme şartı 2014'te kaldırıldı. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödeniyor.

Ödemeler anlaşmalı bankaya (şu anda PTT Bank) veya hesap numarasını tanımlaması halinde sigortalının hesabına gönderiliyor.

Hak sahipleri ödemeleri 5 yıl içinde çekebiliyor.