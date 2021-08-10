Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,65 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,6112 ve en yüksek 8,6704 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,6542'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yatay seyirle 10,1430'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 11,9790'dan satılıyor.

Dolar endeksi, dün yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak 93 kritik sınırını aşmasının ardından, bugün yatay hareket ediyor. Avro/dolar paritesi ise aşağı yönlü seyrini sürdürerek dün 1,1735 ile 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, bugün yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1730 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de istihdam tarafında gelen pozitif verilerin dolara olan talebi artırdığını belirterek, bu kapsamda yarın açıklanacak enflasyon verilerinin dolar endeksindeki güçlü seyrin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacağını söyledi.

Bugünün veri gündeminin zayıf olduğunu, Almanya'da Zew endekslerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinin 93 kritik eşiğinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 93,4'ün direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

10 Ağustos güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyleydi: