Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,90 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 13,8415'ten tamamladı.

1 Mart güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 13,9040 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 artışla 15,5970'ten, sterlin/TL yüzde 0,40 yükselişle 18,6570'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirle 96,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1230'dan alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın risk algısını artırarak güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, şubatta imalat sanayi Satınalama Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,4'e geriledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,5'in direnç, 96,6 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.