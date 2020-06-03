Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,7170'tan işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle gerileyen dolar/TL, yaklaşık 2 ayın düşük seviyesi olan 6,6871'i görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 6,7131'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,7170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 7,5350'den, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 8,4670'ten satılıyor.

Dolar endeksi, düşüşünü 7. işlem gününe taşırken, şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla yaklaşık 3 ayın en düşük seviyesi olan 97,3 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi 2,5 ayın ardından 1,12 seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 0,5 artışla 1,1224 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık yüzde 1,36 artışla piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in altında kapanışlar olması durumunda 6,67 ve 6,62'nin gündeme geleceğini dile getirdi.

3 Haziran güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,7070 6,7080

Avro 7,5170 7,5180

Sterlin 8,4210 8,4630

ANKARA

ABD Doları 6,6800 6,7300

Avro 7,4800 7,5400

Sterlin 8,3660 8,5670