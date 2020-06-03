Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 372,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 372,9 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 372,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 610 lira, Cumhuriyet altını da 2.496 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.723 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestolara karşın dünya genelinde ekonomilerin yeniden açılmasının ortaya çıkardığı iyimserliğin risk algısını azalttığını kaydetti.

Çin'de bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte görece riskli varlıklara olan talebin arttığını ifade eden analistler, bu gelişmelerle birlikte, güvenli liman varlıklardan olan altının ons fiyatının aşağı yönlü baskılandığını belirtti.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI verileri ile birlikte, başta Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 372 lira 28 kuruşken satışı ise 372 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 602 lira satış fiyatı 610 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 3 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.723.31 dolar

Satış: 1.723,50 dolar

Gram

Alış: 372,28 lira

Satış: 372,80 lira

Çeyrek

Alış: 602,57 lira

Satış: 610,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.455,00 lira

Satış: 2.496,00 lira