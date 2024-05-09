Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.05.2024 09:56

Doğu Karadeniz'in 4 aylık Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı

Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde yapılan Türk somonu ihracatı yüzde 56 artarak 44 milyon 292 bin 248 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'in 4 aylık Türk somonu ihracatı yüzde 56 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 19 ülkeye 8 bin 633 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 44 milyon 292 bin 248 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın 4 bin 89 ton karşılığı 28 milyon 479 bin 226 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 111, değerde de yüzde 56 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, bölge ihracatında Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizden yılın 4 ayında Rusya Federasyonu'na 28 milyon 856 bin 841 dolarlık Türk somonu satıldı. Rusya'yı 8 milyon 980 bin 729 dolarla Vietnam, 3 milyon 123 bin 818 dolarla Japonya takip etti. Bu dönem geçen yılın aynı döneminden farklı Mısır, Ukrayna, Çin Halk Cumhuriyeti, Litvanya, Filipinler, Malezya, İspanya, Kenya, Fransa ve Danimarka'ya da dış satım gerçekleştirildi."

Bölge ihracatının yüzde 65'i Trabzon'dan

Bölge ihracatının değerde yüzde 65'inin Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Trabzon'dan ocak-nisan döneminde 5 bin 592 ton Türk somonu ihraç edilerek karşılığında 28 milyon 679 bin 781 dolar kazanıldı. Kentten geçen yılın aynı döneminde 2 bin 974 tonluk Türk somonu ihracatından 20 milyon 304 bin 9 dolar gelir elde edilmişti." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan Türk somonu ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 88, değerde ise yüzde 41 arttığına dikkati çekti.

İhracattaki artışının sevindirici olduğunu dile getiren Kalyoncu, Türk somonu ihracatından beklentinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Karadeniz Bölgesi İhracat
Sıradaki Haber
Yılın ikinci enflasyon raporu bugün açıklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:07
Pamukkale'ye gelen bir turist kayboldu
10:05
Borsa güne yükselişle başladı
10:07
Bakan Göktaş'tan kadın mevkidaşlarına 'Anneler Günü' mektubu
10:07
SGK'nın geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
09:48
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente baskın düzenledi
09:20
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne marinaya yanaştırıldı
İsrail ordusunun Refah kentine düzenlediği hava saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Refah kentine düzenlediği hava saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Gazze desteği büyüyor
Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Gazze desteği büyüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ