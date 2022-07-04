Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yılın ilk yarısında Trabzon'dan 484 milyon 510 bin 217, Rize'den 106 milyon 689 bin 919, Gümüşhane'den 39 milyon 688 bin 424, Artvin'den 31 milyon 232 bin 428 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 250 milyon 658 bin 937 dolarla fındığın geldiğini açıklayan Kalyoncu, ikinci sırada 103 milyon 138 bin 855 dolarla madencilik ürünleri, üçüncü sırada 102 milyon 652 bin 509 dolarla yaş meyve sebze, dördüncü sırada 78 milyon 952 bin 695 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, beşinci sırada da 21 milyon 534 bin 405 dolarla taşıt araçları ve yan sanayisinin yer aldığını belirtti.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya

Kalyoncu, bölgeden yılın ilk yarısında 128 ülkeye 662 milyon 120 bin 988 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu söyledi.

Belçika, Peru, Vietnam, Danimarka, Beyaz Rusya, Japonya, Mısır ve Şili'ye ihracatta önemli oranda artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak başta İrlanda, Slovenya ve Zambiya olmak üzere 14 ülkeye daha ihracat yapıldığını belirtti.

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın, bölge ihracatına olumsuz yansıdığını anlatan Kalyoncu, yılın ilk 6 ayında Rusya Federasyonu'na ihracatta yüzde 19, Ukrayna'ya ihracatta ise yüzde 23 düşüş yaşandığını dile getirdi.