Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fındık ihracatından 10 ayda 1,8 milyar dolar gelir
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'den 10 aylık dönemde 1 milyar 810 milyon 72 bin dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021-30 Haziran 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde 306 bin 653 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 810 milyon 72 bin 668 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Etiketler: İhracat Tarım Üretimi Karadeniz Bölgesi
Son Haberler
- 15:28
- 15:29
- 15:26
- 15:15
- 15:21
Sıradaki Haber
Otomobil ve hafif ticari araç satışları azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz