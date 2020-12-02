Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 11 aylık döneminde 1 milyar 186 milyon 976 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Kalyoncu'nun verdiği bilgilere göre, söz konusu dönemde bölge ihracatının 960 milyon 750 bin 892 dolarlık bölümü Trabzon'dan gerçekleştirildi. Rize'den 139 milyon 510 bin 307, Artvin'den 51 milyon 328 bin 980 ve Gümüşhane'den 35 milyon 385 bin 969 dolarlık ihracat yapıldı.

Koronavirüs nedeniyle ihracatı düşen fındık hala birinci sırada

Bölgeden bu dönemde fındık dışındaki tüm sektörlerin toplam ihracatında yüzde 7 artış yaşandı. Ancak, 2020/2021 yılı fındık ihraç sezonunun geçen 3 aylık döneminde yurt dışı müşterilerin gerek koronavirüs kısıtlamalarının yol açabileceği olumsuzluklardan dolayı alımlarını azaltmaları, gerekse sezonun ilk aylarında alımların daha çok fiyatların düşük olduğu rakip ülkelerden yapılmasından kaynaklı nedenlerden dolayı fındık ihracatında yüzde 16 düşüş yaşandı.

Bölge ihracatında 645 milyon 340 bin 495 dolarla fındık ürünleri ilk sırayı aldı. İkinci sırada 161 milyon 226 bin 205 dolarla yaş meyve sebze ürünleri, üçüncü sırada 109 milyon 135 bin 299 dolarla madencilik ürünleri ve dördüncü sırada da 100 milyon 24 bin 425 dolarla su ürünleri ve mamulleri bulunuyor.

Su ürünleri sektörü ihracatındaki artış devam ediyor

Su ürünleri sektörü ihracatındaki artış devam ediyor. Sektörün 11 aylık ihracatı yüzde 56 artış ile 100 milyon 24 bin 425 dolara ulaştı.

Bölgeden 126 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz'den bu dönemde 126 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ürün gönderilen ilk 5 ülke sırasıyla şöyle:

- Rusya Federasyonu

- İtalya

- Almanya

- Gürcistan

- Çin Halk Cumhuriyeti

Rusya'ya ihracat yüzde 23, Gürcistan'a yüzde 13 arttı

Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 23, Gürcistan'a yapılan ihracatta da yüzde 13 artış yaşandı.

Ayrıca, bölgeden yılın 11 aylık döneminde Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracat yüzde 4 artışla 89 milyon 451 bin 607 dolara ulaştı. ABD'ye yapılan ihracat yüzde 26 artışla 23 milyon 35 bin 483 dolara, İngiltere'ye yapılan ihracat yüzde 6 artışla 13 milyon 588 bin 279 dolara ve Vietnam'a yapılan ihracat yüzde 19 artışla 9 milyon 193 bin 111 dolara ulaştı.

"COVID-19'a rağmen ihracat artışının hız kesmemesi bizleri ümitlendiriyor"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, COVID-19 pandemisinin uluslararası piyasalardaki olumsuz etkileri nedeniyle, tüm ülkelerde ticaret hacminde yaşanan düşüşe rağmen bölge ihracatında bir kısım sektörler dışında ihracat artışının hız kesmemesinin kendilerini ümitlendirdiğini belirtti:

"Bu zor dönemde ihracatçılarımızın hız kesmeden büyük özveri ile ihracat faaliyetlerine devam etmeleri ve Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlarımızın ekonomiye yönelik düzenlemelerinin reel sektörü ayakta tutarak bu zor günlerin kısa zaman içinde geride kalmasına büyük katkı sağlayacağından hiç şüphemiz yoktur. Bu dönemde gerek reel sektöre ve gerekse ihracatımıza rekabet imkanı kazandıracak alanlarda ve özellikle lojistik alanında verilecek destekler reel sektörü güçlü tutarak ihracatımıza ivme kazandıracaktır. Özellikle finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılması ve vadesi gelmiş kredilerin ötelenmesi ihracatçımıza nefes aldıracak önemli adımlar olacaktır. Bu konuda yetkili makamların gerekli düzenlemeleri yaparak piyasaları rahatlatmaları bu zor dönemin hafif yaralarla atlatılmasına açısından büyük önem taşımaktadır."