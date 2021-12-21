Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğalgazda serbest tüketici sınırı değişmedi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelecek yıl uygulanacak doğal gaz piyasası serbest tüketici olma sınırında değişikliğe gitmedi.
EPDK'nin konuyla ilgili Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2015'teki doğalgaz piyasası serbest tüketici sınırı, 2022 yılı boyunca aynen uygulanacak. Konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırı yıllık 75 bin metreküp olarak belirlenmişti.
Karar, 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Sıradaki Haber
1-3 yaş otomobiller için MTV belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz