EPDK'nin konuyla ilgili Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2015'teki doğalgaz piyasası serbest tüketici sınırı, 2022 yılı boyunca aynen uygulanacak. Konut tüketicileri için serbest tüketici olma sınırı yıllık 75 bin metreküp olarak belirlenmişti.

Karar, 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.